Parque da Prainha receberá Festival Movimento Cidade 2025

O Festival Movimento Cidade seguirá em 2025 no Parque da Prainha, em Vila Velha, para a 7ª edição do maior festival de artes integradas do Espírito Santo.

Com mostras audiovisuais, arte urbana, performances, oficinas, práticas sustentáveis e shows, o MC volta com tudo para movimentar a cidade.

Em 2025, o festival cresce e pulsa em vários cantos da Grande Vitória. Nesta edição, o MC vai pegar o aquaviário e atravessar a baía de Vitória para desembarcar também na capital.

Movimento Cidade em outros pontos

Ocupando novos espaços, o Movimento Cidade se expande e, além do Festival, na Prainha, vai contar com atividades culturais em vários pontos das duas cidades, como Cais das Artes, Parque Cultural Casa do Governador, Mocidade Unida da Glória e Sebrae.

São ações variadas em cada espaço, revelando as belezas, encontros e voz coletiva das duas cidades e seus moradores.

Mesmo ainda não finalizado, o Cais das Artes receberá ações culturais do Movimento Cidade. Como os espaços do Cais estão sendo entregues por etapas, o MC quer mostrar todo o potencial do local para a cultura capixaba.

Com obras que começaram em 2010, o equipamento cultural gera grandes expectativas para a população, que vai conhecer de perto um pouquinho do que ele promete. Ainda na capital, o Sebrae também vai receber uma programação de oficinas formativas.

Em Vila Velha, o Movimento Cidade vai acontecer em quatro pontos diferentes: Parque da Prainha, com a maior parte do Festival, Parque Cultural Casa do Governador e Mocidade Unida da Glória (MUG). Indo além, o MC se transforma em um ecossistema mais abrangente, mais conectado e mais presente. Para isso, se fará presente durante todo o final de semana dos capixabas, do nascer do sol ao after das madrugadas.

Um dia inteiro de programação

Como se não bastasse o Festival Movimento Cidade, que leva multidões a acompanhar as mostras audiovisuais, os shows e a interatividade artística nas batalhas e na arte urbana, o MC abrange novos públicos por meio de programações voltadas para o bem-estar, como esporte, bate-papo e teatro musical infantil, demonstrando que é um movimento ainda mais coletivo, orgânico e em constante reinvenção. Foi criado o NAV, +MC e Sol MC.

Tendo a luz natural como guia, o Sol MC convida o público a começar o dia logo cedo, antes de mergulhar na energia do Festival.

Uma programação inteira está sendo preparada com esporte, rodas de escuta, atividades criativas infantis e outras experiências que colocam o bem-estar no centro. A ideia é fazer cada um cuidar de si, do outro e sentir a cidade de forma mais presente.

Já o +MC promete vivências mais intensas, celebrando o MAIS como forma de transbordar em busca de mais cultura, mais encontros, mais desejo, mais presença, mais cidade.

São expressões culturais diversas, com shows, batalhas, artes visuais e mostras audiovisuais que atravessam linguagens e territórios. Aqui, se misturam o popular, o urbano e o contemporâneo. Mais detalhes, em breve.

O NAV chega para quem quer sempre continuar a festa, com a energia nas alturas. Aqui, a festa continua onde o som segue ecoando. É o after oficial, além da hora, além do espaço. Som livre, corpo solto: essa é a proposta da festa – com programação divulgada em breve – que vai fazer o movimento seguir mesmo depois do Festival.

O maior festival de artes integradas do Espírito Santo

O Festival Movimento Cidade desembarca mais uma vez no Parque da Prainha, em Vila Velha, nos dias 15 e 16 de agosto deste ano. O maior festival de artes integradas do Espírito Santo, que já trouxe nomes como Criolo, Liniker, Silva, Marina Sena, Emicida e Djonga, promete mais um line-up de peso para esta 7ª edição, unindo artistas locais e nacionais para agregar um público diverso durante os dias de evento. Além disso, o MC mantém o seu forte DNA no audiovisual, com exibição de mostras na maior tela de cinema a céu aberto do ES.

Em 2024, o Festival Movimento Cidade reuniu cerca de 100 mil pessoas durante os três dias de evento. O 6º Festival MC reuniu artistas de estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. O evento tem objetivo de explorar a diversidade e já teve ritmos variados como manguebeat, brega, rap, trap, pop, rock e samba.

O Festival mantém a sua essência gratuita e, além das obras audiovisuais, atrações musicais e batalhas, conta com intervenções artísticas interativas. A programação da 7ª edição do Movimento Cidade será divulgada em breve.