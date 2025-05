Parques aquáticos de graça: saiba como garantir acesso no ES

Você sabia que é possível aproveitar os maiores parques aquáticos do ES de graça nesta semana? Isso mesmo! O Sesc Espírito Santo liberou a entrada gratuita em suas unidades até o dia 16 de maio, como parte da programação da Semana S, que celebra o comércio, o turismo e os serviços capixabas.

A proposta é oferecer uma semana inteira de lazer acessível. A entrada é totalmente gratuita, mas tem um detalhe importante: ela é solidária. Ou seja, para participar, é preciso doar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia da visita.

Para garantir o seu ingresso, o processo é simples e rápido. Basta acessar o site oficial do Sesc-ES, escolher o parque aquático desejado, selecionar o dia da visita e se inscrever usando o número do CPF. Vale lembrar que cada pessoa só pode emitir um ingresso por CPF, então é importante ficar atento para não perder a chance.

Os parques participantes contam com toda a estrutura para um dia inesquecível: piscinas amplas, toboáguas, áreas para descanso e lazer em família. É uma oportunidade perfeita para quem quer relaxar, se refrescar e ainda economizar. E o melhor: tudo isso sem gastar nada, apenas com um gesto de solidariedade.

Como o número de vagas é limitado, é bom correr. A procura costuma ser grande, principalmente porque o clima no Espírito Santo favorece esse tipo de programa ao ar livre. Garanta sua vaga o quanto antes e aproveite essa chance única de conhecer os parques aquáticos do Espírito Santo sem colocar a mão no bolso.