PC indicia homem por envenenamento de animal em Colatina

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais Outras (Dipo) de Colatina, indiciou um homem pelo crime de maus-tratos a animal, com agravante pela morte. O fato ocorreu em abril deste ano, no bairro Novo Horizonte, em Colatina.

De acordo com as investigações, o suspeito passou de bicicleta pelo local e lançou um objeto em direção a um cachorro que estava na calçada. Após ingerir o material, o animal apresentou sinais de sofrimento intenso e acabou morrendo.

De acordo com o delegado Edson Felix, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), as diligências apontaram que o homem retornou diversas vezes ao local, sempre de bicicleta, observando a situação do animal. Durante o depoimento, o investigado admitiu que jogou algo para o cachorro, mas alegou que não se tratava de veneno, sem, no entanto, saber especificar o que seria o material.

Diante das provas reunidas, o delegado concluiu o inquérito com o indiciamento do suspeito pelo crime de maus-tratos a animal com resultado morte, previsto na legislação vigente. O procedimento foi encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.