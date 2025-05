PCES fecha estrutura de rinha de galos e conduz responsável na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a CPI de Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), realizou, nesta segunda-feira (26), uma operação no bairro Serra Dourada I, no município da Serra, e identificou de uma estrutura voltada à prática de rinha de galos.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), delegado Marcelo Nolasco, no local, foram encontrados 28 galos adultos utilizados para brigas, além de várias galinhas, pintinhos e gaiolas destinadas à criação dos animais.

“O proprietário criava galos de briga para venda e possuía duas arenas: uma rinha oficial, de grande porte, e outra desmontável, utilizada para o treinamento dos animais. Também foram apreendidos diversos medicamentos, como antibióticos administrados nos galos feridos, além de esporas artificiais usadas durante as lutas”, disse o delegado.

O responsável pelo espaço, um homem, que já responde a um procedimento judicial pelo mesmo tipo de crime, foi conduzido à delegacia. Ele será autuado por crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação ambiental. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, será lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e ele responderá ao processo em liberdade.