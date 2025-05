Pesquisa no ES reintroduzirá na natureza árvores raras e em extinção

Uma iniciativa em solo capixaba vai reintroduzir na natureza 13 espécies vegetais raras, que estão em vias de desaparecer. A produção de mudas é feita em um viveiro instalado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A seleção das espécies foi definida por meio de uma lista da flora que está ameaçada de extinção.

A equipe, que conta com pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, já obteve sucesso no armazenamento de sementes de pau-brasil por 30 meses, mantendo sua capacidade de germinação. Outro avanço foi o isolamento de 11 fungos potencialmente patogênicos das raízes da braúna, que agora passarão por análises de DNA para identificação precisa.

