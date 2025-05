PF prende homem acusado de atirar contra policiais no Norte do ES

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (9) um homem investigado por atentar contra a vida de policiais militares durante uma ocorrência no Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido na zona rural da região Norte do Estado, com apoio da Polícia Militar e da Delegacia da Polícia Federal em São Mateus.

De acordo com as investigações, o suspeito havia atirado contra uma guarnição da PM enquanto os agentes estavam em serviço. Desde então, ele era considerado foragido e estava escondido em uma área afastada, até ser localizado pelas equipes responsáveis pela operação.

Após ser capturado, o homem foi conduzido ao sistema prisional capixaba, onde ficará à disposição da Justiça. Ele será submetido à audiência de custódia e responderá pelo crime de tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal.