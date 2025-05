Pimenta-rosa capixaba conquista marca internacional de cosméticos

Uma das maiores marcas de cosméticos do mundo iniciou a utilização de pimenta-rosa – fruto da aroeira – produzida no Espírito Santo em suas novas fragrâncias. O anúncio foi feito durante o 3º Festival Brasileiro da Pimenta-Rosa, realizado na semana passada, em São Mateus, pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e parceiros.

Em palestra on-line no evento, as pesquisadoras da área de bioingredientes da Natura Cosméticos, Yorgana Yajure e Caroline Stüker, revelaram que a empresa selou acordo com a produtora rural Ana Paula Martin, do município de São Mateus, para fornecimento da especiaria. A parceria é resultado de anos de articulação, com suporte técnico e institucional do Incaper.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/pimenta-rosa-capixaba-conquista-marca-internacional-de-cosmeticos/