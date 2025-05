Piúma: Ifes abre processo seletivo para professor substituto

Dois concursos públicos estão com inscrições abertas e oferecem oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, com destaque para os salários atrativos e prazos que exigem atenção dos candidatos. Confira os detalhes abaixo e veja como participar.

Polícia Federal abre concurso público com 192 vagas

A Polícia Federal lançou edital de concurso público com 192 vagas para a área administrativa. O certame contempla:

100 vagas para agente administrativo , cargo de nível médio;

, cargo de nível médio; 92 vagas para candidatos com nível superior, distribuídas entre diversas especialidades.

Entre as oportunidades, duas são destinadas ao Espírito Santo. Os interessados têm até o dia 21 de maio para realizar a inscrição. Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 11 mil.

Este concurso é uma oportunidade estratégica para quem busca estabilidade e bons vencimentos na esfera federal. A demanda por buscas como “concurso Polícia Federal área administrativa” e “vagas nível médio PF 2025” está em alta, reforçando a relevância da seleção.

Ifes abre processo seletivo para professor substituto em Piúma

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) também está com processo seletivo simplificado aberto. A oportunidade é para professor substituto na área de Engenharia de Pesca, com atuação no campus de Piúma.

As inscrições seguem até o dia 11 de maio. O profissional selecionado poderá receber até R$ 5.949,07, conforme a titulação. A seleção é ideal para quem busca uma colocação na área acadêmica e deseja atuar no litoral capixaba.

Como se preparar para os concursos públicos

Para aumentar as chances de aprovação em concursos públicos, é fundamental:

Acompanhar os editais com atenção;

Organizar um cronograma de estudos;

Utilizar materiais atualizados e específicos;

Realizar simulados e provas anteriores;

Ficar atento aos prazos de inscrição.

Tanto o concurso público da Polícia Federal quanto o processo seletivo do Ifes representam excelentes oportunidades para quem busca ingressar no setor público. Com salários competitivos e vagas em diferentes níveis, os dois certames merecem atenção dos candidatos do Espírito Santo e de todo o Brasil.

Para não perder nenhuma novidade, pesquise por termos como “concursos abertos hoje 2025”, “vagas PF administrativas” e “professor substituto Ifes Piúma” nos buscadores.