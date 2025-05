PM e Guarda Civil atuam durante operação com prisões em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou, na última quinta-feira (9), a Operação Quinto Mandamento em Cachoeiro de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal prestou apoio aos militares do 9º Batalhão.

O objetivo da ação foi reforçar o combate à criminalidade e promover a sensação de segurança para a população.

A operação contou com 27 policiais, que abordaram 47 pessoas, 27 carros e 105 motocicletas. Na ação, três pessoas foram presas em flagrante e 0,5 kg de entorpecentes foram apreendidos. Vinte e nove veículos foram autuados e oito, apreendidos.

As ações, que incluíram pontos de blitz e cercos táticos em áreas estratégicas, também tiveram como foco a fiscalização veicular, a apreensão de armas e drogas e a localização de foragidos da Justiça, evidenciando a eficácia da integração entre os órgãos de segurança pública.

