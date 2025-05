PM encontra quantidade surpreendente de drogas em Vila Velha

Um homem de 29 anos foi preso pela Força Tática do 4º Batalhão no bairro Santa Rita, em Vila Velha na manhã desta segunda-feira (5).

Durante o patrulhamento das equipes receberam a informação, pelo Ciodes (190), que um indivíduo estaria armazenando drogas em sua residência a mando do tráfico.

Rapidamente, foi montada uma operação entre as equipes para verificar o teor da denúncia. Foi feito contato com o suspeito que autorizou a entrada dos policiais dizendo que não havia nada de ilícito, somente material para embalo de entorpecentes, porém durante as buscas ao redor do imóvel, um dos militares localizou uma sacola de entorpecentes contendo 740 pinos de cocaína.

O material foi apreendido e o indivíduo conduzido para a 2ª Regional.