Polêmica! Trump posta foto vestido de Papa antes do início do conclave

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou repercussão nesta sexta-feira (2) ao publicar uma imagem de si mesmo vestido como papa em sua rede social Truth Social. A imagem, que parece ter sido criada por uma ferramenta de inteligência artificial, mostra Trump sentado em uma poltrona luxuosa, usando trajes papais creme, um solidéu e um cordão dourado com uma cruz.

Sem adicionar texto à postagem, Trump compartilhou apenas a imagem, que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. A publicação segue uma linha bem-humorada e parece fazer referência a uma declaração do senador Lindsey Graham, que, em tom de brincadeira, sugeriu que o ex-presidente fosse considerado para o cargo de papa.

“Fiquei animado ao saber que o presidente Trump está aberto à ideia de ser o próximo papa. Este seria um candidato inesperado, mas peço ao conclave papal e aos fiéis católicos que mantenham a mente aberta sobre essa possibilidade”, afirmou Graham.

O conclave, que escolherá o novo papa da Igreja Católica, tem início na próxima quarta-feira (7). O processo se tornou necessário após a morte do papa Francisco, em 21 de abril. O conclave será conduzido por 132 cardeais, que têm a responsabilidade de eleger o 267º papa da história.

