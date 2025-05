Polícia Civil e EDP flagram furto de energia no Norte do Estado

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e técnicos da EDP realizaram uma operação de combate ao furto de energia elétrica no Norte do Estado. As ações ocorreram nessa segunda-feira (5) e nesta terça-feira (6).

A primeira fiscalização foi realizada no Córrego do Ingá, na tarde dessa segunda-feira (5), com o objetivo de apurar um possível furto de energia elétrica em uma unidade consumidora não identificada. Durante a inspeção, a equipe verificou que o disjuntor do equipamento de medição encontrava-se desligado, além de outras irregularidades.

O responsável pelo imóvel, de 47 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante por furto qualificado. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

Na manhã de terça-feira (6), a equipe seguiu ao Córrego Parajú, na zona rural de Nova Venécia. No local, foi constatada uma ligação clandestina que abastecia uma residência e um secador de café e pimenta.

Ao iniciar a inspeção, a equipe constatou a ausência do medidor. Foi identificada uma ligação direta, sem qualquer registro nos sistemas da EDP. Dessa forma, toda a energia consumida não estava sendo registrada para fins de faturamento, impossibilitando a cobrança pela empresa.

O responsável, de 70 anos, também foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema.