Polícia Civil incinera quase 600 kg de drogas apreendidas em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) incinerou quase 600 quilos de drogas em Linhares, no Norte do Estado, marcando a maior destruição de entorpecentes da história da Delegacia Regional do município. A ação, realizada nesta semana, contou com a participação de diversas forças de segurança e foi acompanhada por representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, garantindo a legalidade e a transparência do processo.

Entre as drogas destruídas estavam grandes quantidades de maconha, crack, cocaína e outras substâncias ilícitas. Somente de maconha, foram incinerados mais de 300 quilos, resultado de apreensões feitas ao longo dos últimos 12 meses em diferentes pontos da cidade e zona rural de Linhares.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional, os resultados expressivos são reflexo direto do aumento das ações de combate ao tráfico na região. “Esse material foi apreendido em diversas operações integradas, que incluíram o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da prisão de centenas de traficantes”, afirmou.

A incineração dos entorpecentes ocorreu em uma empresa credenciada para o procedimento, sob rígido controle das autoridades responsáveis. A presença de órgãos fiscalizadores, como o MPES e a Vigilância Sanitária, reforça o compromisso com a transparência nas ações policiais e o cumprimento dos trâmites legais.

A operação reforça o empenho das forças de segurança em enfraquecer a atuação do tráfico de drogas no norte capixaba, sobretudo em Linhares, que tem se destacado pelo volume de apreensões e pela eficiência nas investigações.