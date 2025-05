Polícia Civil realiza palestra sobre combate a crimes sexuais

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, realizou, na última sexta-feira (09), uma palestra no Tiro de Guerra 01-013. Durante o evento, foi abordado o tema do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.



A ação teve como objetivo conscientizar os jovens que servem ao Exército sobre a importância do respeito às mulheres e as consequências penais para quem comete crimes sexuais.



O dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2000 como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e o evento reforçou a importância de mobilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento à violação dos direitos sexuais.



A data faz referência ao caso de Araceli Cabrera Crespo. Em 18 de maio de 1973, a menina, então com oito anos, foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, carbonizado. Os autores do crime nunca foram punidos. A brutalidade do caso gerou grande comoção e mobilização em defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

A Polícia Civil do Espírito Santo reafirma seu compromisso com a proteção das vítimas de violência sexual, atuando de forma firme para garantir segurança, acolhimento e Justiça. Denúncias de abuso podem ser feitas por meio do Disque 100 ou do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.