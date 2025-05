Polícia prende suspeitos, apreende drogas, armas e dinheiro no Caparaó

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, nessa quarta-feira (28), a Operação Varredura, com o objetivo de identificar e reprimir a atuação de traficantes de drogas na região.

A ação resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de armas, drogas, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico.

A operação contou com o apoio das Delegacias de Ibatiba, Iúna, Irupi, Ibitirama, Muniz Freire e Brejetuba, além de policiais militares da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Ibatiba, da 2ª Companhia de Afonso Cláudio e de militares especialistas em operações com cães, totalizando 40 agentes empenhados.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Comarca de Ibitirama. As investigações foram iniciadas há cerca de cinco meses, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.

Ao todo, sete pessoas foram presas. Um homem de 28 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições e liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil. Outro indivíduo de 55 anos, também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e liberado mediante pagamento de fiança no mesmo valor.

Um terceiro suspeito de 20 anos foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Também foram presos um jovem de 18 anos e um homem de 29 anos, ambos autuados por tráfico de drogas com causa de aumento em razão do uso de arma de fogo. Eles foram encaminhados, respectivamente, ao CDP de Cachoeiro de Itapemirim e ao Centro de Triagem de Viana.

Duas mulheres, de 27 e 22 anos, foram conduzidas por estarem de posse de pequena quantidade de maconha. Ambas responderão a procedimento administrativo e figurarão como investigadas no inquérito policial que apura a atuação do grupo criminoso.

“O resultado da operação demonstra a investigação qualificada desenvolvida ao longo deste período pela Polícia Civil, com apoio operacional e de inteligência da Polícia Militar. Trata-se de uma região caracterizada pelo extenso território rural, cortada por rodovia federal e diversas estradas estaduais, além de fazer divisa com outros estados — aspectos que dificultam o trabalho das forças policiais. No entanto, esse resultado evidencia que a 8ª DR de Ibatiba e o 14º BPMES estão integrados e trabalhando ininterruptamente para reprimir a criminalidade no sul do Caparaó capixaba”, afirmou o titular da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues.

As diligências resultaram na apreensão de cinco revólveres calibres .38 e .32, uma pistola calibre .40 e uma espingarda artesanal calibre .22. Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, 256 munições intactas de diversos calibres, 11 munições deflagradas e quatro carregadores de arma de fogo.

Foram encontrados ainda três prolongadores de carregadores, duas lunetas, duas porções de maconha, dois quilos e setecentos gramas de maconha fragmentada. Apreenderam-se também unidades de substância análoga ao haxixe, 315 gramas de maconha, 665 gramas de cocaína, uma pedra de crack e seis unidades de maconha.

A operação recolheu duas balanças de precisão, duas agendas com anotações financeiras, R$ 4.649,00 em espécie, dez celulares e um automóvel.

Todo o material apreendido será analisado detalhadamente, especialmente os aparelhos celulares e documentos encontrados, com o objetivo de reunir novas provas e aprofundar as investigações.