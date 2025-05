Polícia prende suspeitos da morte de vereador em Governador Lindenberg

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (30) durante a Operação “Lista Negra”, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que apura o assassinato do vereador Leomar Cazotti Mandato (PV), de 43 anos, ocorrido em agosto do ano passado durante um evento político em Governador Lindenberg, no Norte do Estado. A ação mobilizou equipes em cinco municípios: Governador Lindenberg, Colatina, Serra, Viana e Cariacica.

Coordenada pela Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a operação cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Segundo o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, os detidos não são apontados como autores dos disparos, mas têm ligação com a organização do crime.

“Realizamos uma prisão em Cariacica e outra em Governador Lindenberg. Também executamos mandados de busca em outros três municípios. O material recolhido será periciado para identificar a participação de cada envolvido e esclarecer a motivação política por trás do homicídio”, informou o delegado.

A morte do vereador, que integrava o Partido Verde e tinha atuação política destacada na região, segue sob investigação. A PCES não descarta novos desdobramentos, inclusive com possíveis conexões a disputas locais de poder.