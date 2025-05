Polícia realiza maior apreensão de drogas da história de Vila Valério

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, realizou, na última quinta-feira (22), uma operação policial em uma região de mata no município de Vila Valério, com o objetivo de combater e reprimir o tráfico de drogas.

A ação contou com a atuação de policiais civis de Vila Valério, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), e ocorreu em um local já conhecido pelas forças de segurança como ponto de atuação de um grupo criminoso ligado ao tráfico de entorpecentes na cidade.

“A operação culminou na maior apreensão de entorpecentes da história do município. Foram apreendidos 27 tabletes e três porções grandes de substância análoga à maconha, totalizando 19,695 quilos, além de um tablete de substância análoga ao crack, com peso aproximado de 1,060 quilo. Também foram encontradas 269 buchas de maconha e 1.394 pedras de crack, todas embaladas e prontas para venda”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, delegado Deyvide Paoli.

Durante o cumprimento das diligências, a patrulha K9 foi acionada, resultando na localização e apreensão de mais 182 buchas de substância análoga à maconha. O peso total dos entorpecentes apreendidos foi de aproximadamente 22 quilos.

Além das drogas, foram apreendidas duas facas e sete balanças digitais de precisão, utilizadas no preparo dos entorpecentes. A investigação segue em andamento para identificar e responsabilizar o proprietário das drogas.