Por que não tem sorteio da Mega-Sena hoje? Veja o motivo

A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio da Mega-Sena 2858, previsto para o dia 1º de maio de 2025, por causa do feriado nacional do Dia do Trabalhador. Muitos brasileiros buscaram informações sobre o motivo do cancelamento, já que esperavam o concurso nesta quinta-feira (1).

Feriado nacional altera o cronograma da Mega-Sena

A Caixa segue um cronograma específico para suas loterias e não realiza sorteios em feriados nacionais. Por isso, quando o calendário marca uma data como o Dia do Trabalhador, a instituição interrompe temporariamente os sorteios, garantindo a segurança e a operação dos sistemas.

Caixa transfere sorteio da Mega-Sena 2858 para o dia 3 de maio

A Mega-Sena concurso 2858, que ocorreria no dia 1º, acontecerá agora neste sábado, 3 de maio de 2025. A Caixa confirmou a mudança em comunicado oficial e reforçou que esse procedimento é comum em semanas com feriados.

Apostadores podem registrar jogos até o dia do sorteio

A Caixa mantém abertas as apostas para a Mega-Sena 2858 até as 19h do dia 2 de maio. Os jogadores podem apostar em qualquer casa lotérica ou usar os canais digitais, como o site das Loterias Caixa ou o aplicativo oficial.

Qual é o prêmio estimado da Mega-Sena 2858?

A Caixa estimou o prêmio da Mega-Sena 2858 em R$ 12 milhões. O valor pode aumentar conforme o número de apostas registradas até o horário-limite. Quem acertar as seis dezenas leva o prêmio principal.

Onde acompanhar o resultado da Mega-Sena 2858?

Os apostadores poderão acompanhar o sorteio da Mega-Sena 2858 ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, a partir das 20h. A Caixa também publica os resultados no site oficial e nas casas lotéricas, logo após a apuração das dezenas.

Como funciona o cronograma de sorteios em semanas com feriado?

Em semanas normais, a Caixa realiza os sorteios da Mega-Sena às quartas e sábados. Porém, em semanas especiais com três concursos, como nesta, os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados. Quando há feriado, como o de 1º de maio, a Caixa ajusta o cronograma para datas úteis.

A Caixa segue padrão de adiamento em feriados

Em outros anos, a Caixa também adiou sorteios da Mega-Sena em datas como Natal, Ano Novo, Tiradentes e Carnaval. A medida visa manter o padrão de segurança e confiabilidade no processo.

Verifique sempre o calendário atualizado das loterias

A Caixa orienta os apostadores a consultarem o calendário oficial das Loterias Caixa para acompanhar os concursos e as datas atualizadas. O site oficial traz as informações completas sobre prêmios, horários e concursos futuros.

A Mega-Sena 2858 não teve sorteio no dia 1º de maio devido ao feriado do Dia do Trabalhador. A Caixa remarcou o concurso para o dia 2 de maio, mantendo abertas as apostas até as 19h. Para não perder nenhuma oportunidade, os apostadores devem ficar atentos aos canais oficiais.