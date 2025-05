Porco, boi e frango: como está o mercado da carne no Brasil

O mercado de carnes no Brasil registrou dinâmicas distintas ao longo do mês de abril, conforme levantamentos divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Enquanto o setor bovino enfrentou uma oferta limitada e um interesse moderado por parte dos compradores, o mercado de carne de frango em São Paulo experimentou valorização impulsionada pelo aquecimento das vendas. Já a suinocultura, apesar de um leve recuo mensal nos preços, mantém patamares significativamente superiores aos do ano anterior.

