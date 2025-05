Preço do mamão formosa avança, enquanto do havaí recua no ES e BA

Após mais de um mês, o cenário das oscilações de preços se inverte e a disparidade das cotações entre as variedades recua.

Nesta semana (05 a 09/05), segundo agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi negociado a R$ 3,54/kg, recuo de 8%, após três semanas de alta.

