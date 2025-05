Preços caem no Brasil, com destaque para o conilon

Os preços do café estão em queda no mercado doméstico, sobretudo para o robusta, apontam levantamentos do Cepea. Segundo o Centro de Pesquisas, enquanto a colheita de arábica da safra 2025/26 começa a ganhar ritmo em algumas regiões produtoras, as atividades envolvendo o conilon estão mais avançadas, especialmente no Espírito Santo – estima-se que aproximadamente 20% da produção capixaba já tenha sido colhida.

