Prédio Vazio: novo terror de cineasta capixaba divulga trailer oficial

O diretor capixaba Rodrigo Aragão, referência no cinema de gênero no Brasil, prepara-se para dar um novo passo na sua carreira com ‘Prédio Vazio’, um terror que marca sua estreia em um cenário urbano. Conhecido por sua maestria em efeitos práticos e por explorar o horror imerso em folclore brasileiro, Aragão inova ao transitar do cenário rural para o ambiente urbano, trazendo um filme de terror que promete surpreender o público.

Com estreia nacional marcada para o dia 12 de junho e pré-estreias agendadas para a semana anterior nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o longa chega aos cinemas com distribuição da Retrato Filmes. O filme já foi premiado com o Prêmio Retrato Filmes na 28ª Mostra de Tiradentes, o que garantiu ao longa investimento e contrato de distribuição.

‘Prédio Vazio’ acompanha a jovem Luna (Lorena Corrêa), que ao lado de seu namorado, busca sua mãe desaparecida durante o último dia de Carnaval em Guarapari, cidade litorânea do Espírito Santo. Sua investigação a leva até um prédio aparentemente abandonado, mas que guarda algo muito mais aterrador em seu interior: almas atormentadas. O contraste entre a euforia do Carnaval e o silêncio sombrio do pós-temporada cria o cenário perfeito para um terror psicológico profundo, enraizado no cotidiano urbano brasileiro.

Inspirado pelos clássicos do terror, Aragão busca trazer o espírito de mestres como Dario Argento, ao mesmo tempo em que inova na forma de abordar o horror em um cenário litoral e urbano. “Prédio Vazio é minha tentativa de fazer Dario Argento suar no litoral capixaba — e sangrar um pouco também”, explica o diretor. O elenco do filme conta com nomes de peso, como Lorena Corrêa, que dá vida à protagonista Luna, Caio Macedo, Gilda Nomacce e Rejane Arruda. A presença de Gilda Nomacce, conhecida por suas performances inquietantes, promete dar ainda mais profundidade ao clima de tensão que permeia a trama.

Assista o trailer oficial de Prédio Vazio!