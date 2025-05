Prefeitura de Alegre entrega certidões de imóveis a 22 famílias

A Prefeitura de Alegre deu mais um passo importante rumo à justiça social e à garantia do direito à moradia. No último dia 13 de maio, 22 famílias do Loteamento Alto Café, no Distrito do Café, receberam as certidões de registro de imóveis, oficializando a posse de suas casas e mudando, para sempre, a relação dessas famílias com o lugar onde vivem.

A entrega faz parte do programa REURB (Regularização Fundiária Urbana), coordenado pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e reforça o compromisso do município com a construção de uma cidade mais justa, organizada e humana.

O que muda com a regularização fundiária?

A regularização fundiária vai além da entrega de um documento: é o reconhecimento legal do direito à moradia digna. Com a escritura registrada em cartório, as famílias passam a ter:

Segurança jurídica sobre o imóvel;

Acesso a financiamentos e programas habitacionais;

Valorização do imóvel, agora com respaldo legal;

Pertencimento e dignidade, com o nome da família reconhecido como proprietário.

Novas etapas virão

A Prefeitura também informou que outros bairros serão contemplados em breve, ampliando o alcance do REURB e levando esperança e cidadania a mais moradores. O objetivo é continuar transformando vidas por meio de ações que unem planejamento urbano, inclusão social e desenvolvimento sustentável.

A regularização fundiária é, mais do que um papel, um direito garantido a quem constrói sua história com esforço e coragem. E Alegre segue firme nesse caminho.