Prefeitura de Brejetuba promove ação de valorização aos idosos; veja

A Prefeitura Municipal de Brejetuba, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um momento de celebração e valorização dos idosos do Centro de Convivência, com a entrega de camisas personalizadas e canecas comemorativas. A ação integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que tem como objetivo fortalecer e valorizar os grupos “Idade Feliz” e “Juntos Somos Mais”.

Os itens distribuídos não só reforçam a identidade e o sentimento de pertencimento dos participantes, como também facilitam a identificação dos idosos em eventos e atividades externas. A ação, marcada por momentos de carinho e reconhecimento, contou com sorrisos e muito afeto, evidenciando o compromisso da administração municipal com o bem-estar da terceira idade.

