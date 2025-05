Prefeitura de Linhares abre processo seletivo para apoio escolar 2025

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou nesta quarta-feira (28) a abertura do Processo Seletivo Simplificado, regulamentado pelo Edital nº 006/2025, com o objetivo de contratar Profissionais de Apoio Escolar em regime temporário. O processo visa preencher vagas imediatas e formar um cadastro de reserva para atuação nas unidades da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2025.

As inscrições começaram nesta quarta, 28 de maio, às 16h, e se estendem até o dia 6 de junho, às 18h, exclusivamente pela internet. Os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Linhares, no endereço http://linhares.sisp.com.br, para realizar a inscrição.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário online com seus dados pessoais e profissionais e anexar a seguinte documentação digitalizada:

A Secretaria Municipal de Educação enfatiza a importância da leitura atenta do edital, que contém informações detalhadas sobre os requisitos de participação, critérios de classificação, documentação obrigatória e outras orientações fundamentais para o bom andamento do processo seletivo.

