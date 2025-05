Prefeitura de Vila Velha intervém na drenagem de Nova Itaparica

A Prefeitura de Vila Velha iniciou um importante serviço de manutenção e reparo no sistema de drenagem do bairro Nova Itaparica, com o objetivo de garantir o escoamento eficiente das águas pluviais e reduzir os pontos de retenção identificados pela equipe de obras. A principal intervenção está sendo realizada na rua Lourenço Salles, localizada em uma área mais baixa em relação às vias vizinhas, o que causa o acúmulo de água após as chuvas.

De acordo com a secretária de Obras, Menara Cavalcante, as ações incluem drenagem e pavimentação no trecho da rua entre as ruas Sérgio Cardoso e Dr. Ceciliano Abel de Almeida. O objetivo é elevar a rua nos pontos onde se formam bacias de retenção, ajustando seu perfil para permitir o escoamento adequado da água.

A obra envolve a instalação de manilhas de concreto com 400 milímetros de diâmetro, projetadas para aumentar a capacidade de drenagem da rede pluvial. Além disso, estão sendo realizados serviços de recuperação em trechos da galeria, substituição de ramais danificados e desobstrução de bocas de lobo.

Menara Cavalcante destaca a importância das intervenções: “Estamos realizando ajustes para garantir o correto escoamento das águas. A drenagem urbana conduz a água da chuva por meio de galerias subterrâneas até córregos, canais ou rios. Quando esse percurso é interrompido, o sistema entra em colapso”, explica.

Apesar das melhorias, o funcionamento pleno da drenagem na rua Lourenço Salles ainda depende da conclusão de obras no Canal Guaranhuns, realizado pelo governo do Estado. A equipe técnica da Secretaria de Obras alerta que parte do canal encontra-se represada devido à construção em concreto, o que tem impedido a galeria de operar em sua capacidade máxima. “Atualmente, a galeria está trabalhando de forma sobrecarregada, já que não há vazão suficiente para o canal. Esse problema será solucionado assim que a obra estadual for finalizada”, afirma a equipe técnica.

A população pode solicitar intervenções semelhantes através da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 162.