Previsão do tempo para quinta-feira no Espírito Santo

Nesta quinta-feira, o sol dá as caras um pouco mais cedo na porção Noroeste do Espírito Santo, especialmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais. No entanto, o tempo firme não deve durar o dia todo.

Ao longo do litoral capixaba, o dia será marcado por muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva passageira em diferentes momentos. Já na região noroeste do Estado, o céu começa parcialmente nublado pela manhã, mas as nuvens aumentam com o passar das horas, e há previsão de pancadas rápidas de chuva entre a tarde e o fim do dia.

As temperaturas seguem amenas em todo o território capixaba, contribuindo para um clima mais agradável.

Confira a previsão do tempo

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos no litoral da região. Nas demais áreas, será nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde e final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, e algumas aberturas de sol, com previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26°C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.