Previsão do tempo: sábado com sol entre nuvens e chuvas no ES

Neste sábado (16), o tempo no Estado seguirá com instabilidade, devido à atuação dos ventos oceânicos que transportam umidade em direção ao continente. Essa condição favorece a formação de muitas nuvens ao longo do dia, com a presença do sol entre elas, mas também com a possibilidade de chuva ocasional em diversas regiões.

Nas áreas do sul e da região serrana, que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais, o céu permanecerá nublado, porém sem registro de precipitações. Essa variação na condição do tempo reflete a influência local das massas de ar, que contribuem para a estabilidade atmosférica nessas regiões específicas.

As temperaturas deverão se manter agradáveis em todas as regiões do Estado, garantindo um clima ameno e confortável para a população. A combinação de nuvens, sol e chuvas isoladas indica um sábado típico de transição, sem grandes extremos climáticos.

Confira:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C . Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C .

