Previsão indica domingo nublado e chuva em todas as regiões capixabas

O domingo (26) será marcado por variação de nuvens em todas as regiões do Espírito Santo, resultado da umidade trazida pelos ventos que sopram do oceano. A previsão indica possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente nas regiões Sul, Serrana, Central e Grande Vitória, onde as pancadas devem ser mais frequentes.

Nas regiões Norte e Noroeste, embora haja chance de precipitação, a chuva deve ocorrer com menor intensidade e em períodos mais espaçados. No litoral capixaba, o vento soprará com intensidade fraca a moderada, contribuindo para a sensação de tempo mais ameno, mesmo com a alta umidade do ar.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C . Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C .

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C .

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C .

