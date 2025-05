PRF apreende mais de 27 kg de cocaína na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 27,4 quilos de cocaína na madrugada desta sexta-feira (30), no km 244 da BR-101, na Serra.

De acordo com a PRFR, uma equipe abordou um veículo Chevrolet Spin branco. Durante a abordagem, o motorista informou que havia saído de Governador Valadares (MG) e tinha como destino a cidade de Vila Velha.

Ao ser questionado sobre a presença de ilícitos no veículo e informado de que o carro seria vistoriado, o condutor admitiu que transportava drogas. Ele revelou a existência de um compartimento oculto com abertura eletrônica no painel e demonstrou aos policiais como acessá-lo. No interior do painel, foram encontrados 25 tabletes de uma substância com características semelhantes ao cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 27,4 quilos.

O motorista declarou que havia pegado a droga na região metropolitana de Belo Horizonte e que receberia R$ 7 mil para entregá-la em Vila Velha.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, onde responderá por tráfico de drogas.