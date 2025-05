PRF inicia campanha Maio Amarelo em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal, realizou nesta quinta-freira (8), a abertura oficial da campanha Maio Amarelo, em Domingos Martins.

De acordo com a PRF, a campanha, que carrega o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, tem como objetivo desenvolver ações e comandos educativos, simultâneos e coordenados, preferencialmente integrados com outras instituições.

As atividades de policiamento e fiscalização visam à prevenção e redução de sinistros de trânsito, ao aumento da percepção de segurança nas rodovias federais e à conscientização sobre a vulnerabilidade da vida no trânsito, com base em dados estatísticos.

Estiveram presentes na cerimônia de abertura o comando educativo Cinema Rodoviário PRF e a Guarda Municipal de Vila Velha, além da concessionária Ecovias101.

Além de Domingos Martins, as ações do Maio Amarelo também serão realizadas nos municípios de São Mateus, Marechal Floriano, Vitória e Vila Velha, abrangendo diferentes trechos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

A operação segue até o dia 30 de maio (sexta-feira), com diversas atividades previstas ao longo do mês.