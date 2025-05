PRF recupera carro, em Itapemirim roubado há mais de um ano

Na noite desta segunda-feira (05), por volta das 21h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado durante fiscalização na BR-101, no município de Itapemirim/ES.

O automóvel, um FIAT/Palio Fire de cor prata, foi abordado pelos policiais durante ações de policiamento na região. Ao verificarem os sinais identificadores do veículo, a equipe constatou que os elementos de identificação não correspondiam à placa ostentada. Após uma análise minuciosa, foi possível confirmar que se tratava de um Palio Fire Flex, ano 2008/2009, licenciado em Santa Leopoldina/ES, com registro de roubo datado de 24 de fevereiro de 2024, no município de Fundão/ES.

O condutor relatou aos policiais que adquiriu o carro há cerca de três meses por meio de uma negociação com um cidadão, na qual entregou um Ford/Focus e estaria quitando o restante do valor com prestação de serviços.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil em Itapemirim/ES para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.