PRFs surpreendem garoto em festa de aniversário em Guarapari

Uma emocionante surpresa marcou o aniversário de 10 anos do pequeno Daniel, morador de Guarapari, no último sábado (24).

Apaixonado pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o garoto recebeu uma visita inesperada durante a comemoração. Dois agentes da corporação participaram da festa e emocionaram os convidados.

A presença dos policiais Ingrid e Scarpati foi resultado de um pedido especial feito pela mãe do menino. Ao saber do sonho do filho de, um dia, fazer parte da PRF, ela entrou em contato com a instituição para tornar a data ainda mais inesquecível.

E conseguiu. Os agentes chegaram uniformizados, interagiram com Daniel e fizeram questão de tirar fotos com ele e os demais convidados. O momento foi celebrado com aplausos e muita emoção por todos que presenciaram a cena.