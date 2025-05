Problemas de saúde afetam agenda do vice e do presidente Lula; veja

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de 72 anos, foi levado ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília na manhã desta quinta-feira (29) após sentir enjoo e fortes dores abdominais. De acordo com a assessoria, o quadro exigiu a realização de exames médicos. Após os procedimentos, o vice-presidente recebeu alta e seguirá o tratamento em casa.

Como resultado do atendimento, todos os compromissos agendados para o dia, incluindo reuniões em Brasília, foram cancelados.

Na última segunda-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também enfrentou problemas de saúde, interrompendo sua agenda oficial devido a episódios de vertigem. Segundo a equipe médica, o presidente foi diagnosticado com labirintite.

Após realizar exames de sangue e de imagem, o boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês informou que os resultados estavam “dentro da normalidade”. À noite, Lula já havia retornado ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

