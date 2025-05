Procon de Cachoeiro dá dicas sobre presente do Dia das Mães

Depois do Natal, o Dia das Mães é umas das épocas de grande movimento para o comércio. O Procon de Cachoeiro alerta aos consumidores que este é o momento de redobrar a atenção na hora de ir às compras.

E para que esta homenagem não se torne uma dor de cabeça, o órgão de defesa do consumidor preparou algumas dicas, que de acordo com o coordenador executivo da pasta, Fabiano Pimentel, podem ajudar nessa tarefa.

“Sair de casa já pensando no que pretende adquirir e no quanto pretende gastar é a primeira e uma das mais importantes dicas, uma vez que facilita a comparação de preços, qualidade e praticidade do produto. Desta forma, evita-se gastos desnecessários e compras por impulso, o que pode comprometer o orçamento doméstico”, ressalta o coordenador.

Ele lembra ainda que é fundamental exigir e guardar a nota fiscal pois esse documento vai amparar o consumidor, se houver algum problema envolvendo a relação de consumo. “A loja não é obrigada a realizar troca, mas caso haja essa possibilidade, por cor, tamanho ou gosto, peça para o estabelecimento fazer o registro dessa informação nela, por escrito”, alerta.

Outro ponto importante a ser observado são as condições de pagamento oferecidas pelo vendedor. Segundo Fabiano, o consumidor deve sempre verificar as melhores condições, seja à vista ou a prazo. “No momento do pagamento, todos os dados relativos aos encargos de parcelamentos, juros e opções para quitação de parcelas devem ser apresentadas de forma clara para o cliente, para que, sempre que possível, seja escolhida a opção mais econômica”, salienta.

Confira as dicas:

• Cestas de café da manhã: Informe-se, previamente, sobre o número de itens da cesta, tipo de produtos, marcas e se estão incluídos artigos como jornais, revistas, acessórios, enfeites e flores. Depois de tudo definido, faça constar por escrito tudo o que foi combinado: data e horário de entrega, mensagem, tipo de cesta, valor e condições de pagamento. Além disso, solicite confirmação da entrega e exija a nota fiscal ou recibo do serviço.

• Flores: O comerciante deve expor, em local visível, uma tabela de preços completa. Os arranjos especiais devem ser negociados previamente.

• Roupas: Troca de produtos por motivo de cor, tamanho ou gosto é uma cordialidade do estabelecimento. Muitas lojas permitem a troca das peças que não tenham defeito. No entanto, essa possibilidade deve ser exigida por escrito em etiqueta ou nota fiscal, no ato da compra.

• Alimentos: Fique atento às informações da embalagem. Devem conter instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador, em língua portuguesa.

• Eletroeletrônicos: Teste o produto; avalie se os recursos suprirão as necessidades de sua mãe, ou se serão supérfluos. Veja se o manual de instruções está em língua portuguesa, e peça sempre que o manual de garantia seja preenchido.

• Celulares: Adquira em lojas autorizadas. O produto tem de estar lacrado e, dentro da embalagem original, deve haver a relação da rede autorizada para assistência técnica, manual de instrução e termo de garantia contratual. Em relação aos serviços, avalie as necessidades da mãe, se o melhor é plano pré ou pós-pago e reflita sobre a fidelização.

Fique ligado!

As lojas não são obrigadas a fazerem trocas, portanto escolha com bastante cuidado e critério as mercadorias;

Todos os produtos devem ter preço devidamente exposto;

As lojas são obrigadas a informar as formas de pagamento;

Pode haver diferenciação de pagamento entre dinheiro, cheque e cartão, desde que informados;

Cuidado com as publicidades. Se prometeu, tem que cumprir. Então fique atento as promoções para não serem enganados;

Nas compras on-line, busque informações sobre o site, verificando se há reclamações no cadastro do Procon de Estado ou Município. E, ainda, colete referências com amigos ou família;

Verifique qual o endereço físico do fornecedor e se existe algum telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas;

Verifique os procedimentos para reclamação, devolução do produto, prazo para entrega, etc;

Verifique as medidas que o site adota para garantir a privacidade e segurança dos usuários;

Não forneça informações pessoais desnecessárias para realização da compra;

Guarde todos os dados da compra, como nome do site, itens adquiridos, valor pago, forma de pagamento, número de protocolo da compra ou do pedido, etc;

Guarde em meio eletrônico ou mesmo impresso a confirmação do pedido, e-mails trocados com o fornecedor que comprove a compra e suas condições;

Verifique se há despesas com fretes e taxas adicionais, bem como o prazo de entrega da mercadoria ou execução do serviço;

Identifique o endereço físico da empresa e seus dados cadastrais, como Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). O consumidor pode checar os dados cadastrais da empresa acessando www.registro.br;

Exija Nota Fiscal;

Imprima o contrato firmado ou arquive em meio digital seguro que permita uma futura impressão.



Você pode contar sempre com o Procon



Para mais esclarecimentos e denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 3199-1710, ou procurar atendimento presencial na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Ou pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online.