Procon de Cachoeiro informa sobre crise em rede de estética

A empresa de depilação Laser Fast teve R$ 28,2 milhões bloqueados e os serviços suspensos, no Brasil e no exterior, pela Justiça do Distrito Federal, em decisão divulgada na última quarta-feira (30).

Em Cachoeiro, mais de 100 consumidores compareceram ao Procon para reclamar da falta de entrega nos serviços, não ressarcimento ou reembolso e vender pacotes de depilação a laser que não existem.

O coordenador executivo do órgão municipal, Fabiano Pimentel, afirmou que o órgão ainda não respondeu a nenhuma denúncia, mesmo com o site e as redes sociais funcionando normalmente. “Estamos orientando aos consumidores que nos procuram para acionarem a justiça diretamente para assim terem uma resposta mais rápida”, destacou.

Todos os processos da Laser Fast que tramitam no Procon irão para a fase de aplicação de penalidade de multas administrativas. A fiscalização formalizou processos de infração administrativa coletiva e também autuou o fornecedor.

Para mais esclarecimentos e denúncias, o contato com o Procon pode ser feito por meio do telefone (28) 3199-1710, ou por atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Ou ainda pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online.