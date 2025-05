Produção industrial do ES cresce 2,6% em março, aponta IBGE

A produção industrial do Espírito Santo cresceu 2,6% em março de 2025, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, compilados pelo Observatório da Findes. O desempenho foi impulsionado, principalmente, pela indústria extrativa, que avançou 3,4%, e pela indústria de transformação, com alta de 1%.

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, o resultado reflete a resiliência do setor industrial capixaba, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. “Estamos falando de mais de 20 mil indústrias no Estado, que geram quase 273 mil empregos formais de Norte a Sul”, afirmou.

Destaques setoriais

A economista-chefe da Findes, Marília Silva, explicou que o bom desempenho da indústria extrativa foi sustentado pelo aumento na produção de minério de ferro pelotizado, mesmo com a queda na extração de petróleo e gás natural.

Na indústria de transformação, o principal destaque foi a metalurgia, com crescimento de 10,2%, puxada pela produção de bobinas a quente e ferro-gusa. Em contrapartida, houve queda na fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-11,1%) e de minerais não-metálicos (-6%).

Desempenho nacional

Na comparação com fevereiro, com ajuste sazonal, a indústria capixaba registrou avanço de 4,6%, o segundo melhor desempenho do país, empatado com o Pará e atrás apenas do Amazonas (5,6%). A média nacional foi de 1,2%.

O crescimento estadual no mês foi novamente puxado pela indústria extrativa (+2,6%), enquanto a indústria de transformação ficou estável (0,0%), com destaque para a fabricação de alimentos (+8,7%), beneficiada pela maior produção de café solúvel e carnes bovinas.

Café solúvel impulsiona exportações

O Espírito Santo tem se consolidado como exportador de café solúvel, o que amplia a agregação de valor à produção agropecuária e fortalece a cadeia agroalimentar do Estado. As exportações capixabas de café solúvel cresceram 72% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

A recente inauguração da planta da Olam Food Ingredients (Ofi), em Linhares, reforça essa tendência de expansão industrial. “Esse movimento corrobora o avanço da nossa indústria, que está cada vez mais agregando valor à produção local”, destacou Baraona.