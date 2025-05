Produtores de Alfredo Chaves se destacam com cultivo de caqui 

Na comunidade de Córrego Fortuna, no distrito de São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves, um exemplo de dedicação e tradição na agricultura familiar vem ganhando destaque. O produtor Flávio André Mozer Fassarela, de 34 anos, ao lado de seu pai, Hilton Fassarela, 73, cultiva caqui há 18 anos, mantendo viva uma cultura que se adapta com excelência às características da região montanhosa de Alfredo Chaves.

A propriedade da família está situada a 950 metros de altitude, fator que contribui diretamente para a qualidade e o sabor da fruta, segundo o produtor. Com uma produção anual de cerca de 60 toneladas, o destaque vai para a variedade Rama Forte, conhecida por sua resistência ao solo local e excelente aceitação no mercado. A colheita segue até o final de maio.

