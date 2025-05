Profissionais do AQUINOTICIAS recebem Comenda Jairo Maia na Assembleia

Na noite de terça-feira (27), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou uma sessão solene para homenagear 30 profissionais da comunicação social. Durante o evento, foi entregue a Comenda Jairo Maia, em memória do jornalista e radialista cachoeirense falecido em 2013, que se destacou por mais de quatro décadas no rádio capixaba.

Os jornalistas Flavio Cirilo e Pammela Volpato receberam a honraria representando o portal AQUINOTICIAS.COM, reconhecido pela sua atuação no mercado jornalístico. Flavio Cirilo, com 15 anos de carreira, agradeceu ao deputado Bruno Resende, autor da homenagem, e ao diretor do grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, pela oportunidade de trabalho.

“Este é um reconhecimento da Assembleia Legislativa pelos serviços prestados ao jornalismo no Espírito Santo. Tudo isso só foi possível graças a pessoas como Elias Carvalho e Katia Quedevez, que abriram as portas do AQUINOTICIAS.COM e da Revista CONEXÃO SAFRA para que eu pudesse exercer a profissão. Agradeço também ao deputado Dr. Bruno Resende por valorizar a importância do jornalismo para a sociedade. Minha gratidão se estende aos colegas de redação e à minha mãe, que sempre me apoiou”, afirmou Cirilo.

Pammela Volpato, jornalista a 17 anos, atua na área de Turismo do portal, expressou sua emoção com a homenagem. “Ser reconhecida publicamente é um abraço na alma para quem escolheu viver do jornalismo. Tenho orgulho da minha trajetória, dos desafios enfrentados e da responsabilidade de levar informação que inspira e transforma realidades. Sou grata a Deus e aos meus pais por acreditarem em mim e me apoiarem sempre”, declarou.

O deputado Dr. Bruno Resende destacou a importância da Comenda Jairo Maia, considerada a maior honraria do Parlamento estadual destinada a profissionais da comunicação. Resende ressaltou ainda a relevância da trajetória de Jairo Maia, que foi líder de audiência no rádio por mais de 40 anos, contribuindo para informar e formar opinião em todo o Espírito Santo.

“A entrega desta comenda é uma forma de valorizar a comunicação e reconhecer a dedicação desses profissionais que fazem a diferença para a sociedade capixaba”, concluiu o parlamentar.