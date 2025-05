Projeto ‘Sementes’ participa de evento sobre inovação energética

Com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o programa Sementes será um dos destaques da ES Energia – Feira Capixaba de Transição e Inovação Energética, que acontece nos dias 07 e 08 de maio, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A iniciativa será apresentada ao público como modelo de ação empreendedora e socioambiental, que alia geração de renda e inovação sustentável no Espírito Santo.

O secretário Bruno Lamas reforça que o apoio da Secti ao evento e ao programa está alinhado à missão da pasta de fomentar políticas públicas que integrem ciência, meio ambiente e inovação. “O programa Sementes mostra como é possível conciliar projetos de inovação com sustentabilidade e impacto social. Apoiar essa iniciativa na ES Energia é reconhecer o protagonismo capixaba na construção de um modelo de desenvolvimento mais verde e inclusivo”, destacou o secretário.

O programa Sementes é um programa público de aceleração de startups e está na fase de seleção dos 50 projetos que participarão, por seis meses, de programa de aceleração e mentorias, mais um valor de R$ 100 mil para a execução do projeto. Sua participação na feira permitirá ao público conhecer de perto as ações do programa, o cronograma e os resultados esperados para a primeira fase que contempla nove municípios capixabas: Colatina, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Baixo Guandu, Marilândia, Fundão, Serra e Aracruz.

De acordo com Bruno Lamas, iniciativas como essa representam o Espírito Santo que a Secti busca fortalecer. “Queremos um Estado que valorize o conhecimento e a inovação, gere oportunidades e preserve o meio ambiente. O Sementes é exemplo vivo dessa visão.”

A feira tem apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), da Prefeitura da Serra e outras instituições comprometidas com o avanço da transição energética no Espírito Santo, e contará com uma ampla programação de palestras, exposições, desafios de inovação, atividades educativas e espaços de networking, voltada para profissionais, empresas, pesquisadores e estudantes. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito no link: https://jacredenciei.com.br/e/energiaes2025

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

ARENA DE FEIRA, ARENA DE INOVAÇÃO E ARENA DE INTERAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA:

Dias: 7 e 8 de maio de 2025

Horários: das 9h às 19h

ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

Dia: 7 de maio de 2025

Horário: das 9h às 10h

ARENA DO CONHECIMENTO – PRIMEIRO DIA

Dia 7/05/2025 – quarta-feira

das 10h às 11h – Palestra 1

Temática: As fontes de energia sustentável com potencial no Brasil e no Espírito Santo.

Palestrante: Prof. Pablo Lira – IJSN

das 11h às 12h – Palestra 2

Temática: Acelerando a mobilidade elétrica: infraestrutura de recarga e o futuro do transporte.

Palestrantes:

Prof. Dr. Walbermark Marques dos Santos – UFES

Prof. Dr. Márcio Almeida Có – IFES

das 12h às 14h – Intervalo para Almoço

das 14h às 15h – Palestra 3

Temática: Os objetivos do desenvolvimento sustentável no apoio a transição energética mundial.

Palestrante: Márcio Andrade Lima – Movimento Nacional ODS ES

das 15h às 16h – Palestra 4

Temática: Palestra especial

Palestrante: FINDESLAB

das 16h às 18h – Painel Temático I

Temática: Caminhos da transição energética no Estado do Espírito Santo: políticas públicas e incentivos.

Mediador: Bruno Lamas – Secretário de Estado SECTI

Painelistas:

Rodrigo Varejão Andreão – Diretor Geral FAPES;

Ezequiel Loureiro Nascimento – Gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes

Fernando Peixoto Saliba – Diretor de Gestão Pública do ES em Ação; Assessor de Relações Institucionais da Presidência da EDP Espírito Santo.

19h – Encerramento do dia de trabalho

ARENA DO CONHECIMENTO – SEGUNDO DIA

Dia 8/05/2025 – quinta-feira

das 9h às 10h – Palestra 5

Temática: As mudanças climáticas e os efeitos sob a matriz elétrica brasileira.

Palestrante: Eng. Ambiental Gabrielle Rossi – Atlant Ambiental

das 10h às 12h – Painel Temático II

Temática: A transição energética e iniciativas do segundo setor.

Mediador: Prof. Dr. Francisco Rapchan – IFES Serra e InovaSerra

Painelistas:

Átila Pavan Vasconcellos – Gerente de Energias Renováveis do Grupo MARCA;

Rodrigo Alves Pereira – Expansionista Igreen Energy;

João Vitor Valdo Freire – Diretor Executivo na Endelevo.

das 12h às 14h – Intervalo para Almoço

das 14h às 15h – Palestra 6

Temática: Matriz elétrica x matriz energética: Como as fontes de energia renováveis estarão em nosso cotidiano?

Palestrante: Prof. Dr. Luiz Fernando Schettino – Gerente de Relações Institucionais, Pesquisa e Sustentabilidade Estratégica da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti)

das 15h às 17h – Painel Temático III

Temática: Desafios e oportunidades na transição energética para o setor acadêmico.

Mediador: Prof. Alessandro Coutinho – Pró-Reitor de Extensão UVV

Painelistas:

Profa. MSc. Brunella Bermudes Prati Sant’Ana – UCL

Marco Antonio Pavez Fredes – Smartes Projetos e Consultoria

das 17h às 18h – Palestra 7

Temática: Inteligência Artificial como aliada no setor de energia.

Palestrante: Carlos Ramos – CEO da Vennx

19h – Encerramento do evento