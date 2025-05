Quanto você ganharia ao apostar R$ 10 nas maiores zebras do futebol?

Nas apostas esportivas, apostar no favorito é o caminho mais lógico, mas é nas maiores zebras do futebol que estão as histórias mais emocionantes e os retornos mais altos.

Vamos relembrar alguns momentos em que você poderia ter lucrado centenas de reais com uma aposta mínima em resultados que todos desacreditaram — exceto por quem soube ler o cenário e teve um pouco mais de coragem.

O melhor de tudo? Não era preciso arriscar muito para testar essas possibilidades, pois há muitas casas de apostas com depósito mínimo de R$ 10.

Veja a seguir três das maiores zebras do futebol que pagaram alto para quem apostou no que parecia ser improvável.

Arábia Saudita e Argentina: uma das maiores zebras do futebol na Copa do Mundo 2022

A Argentina entrou em campo embalada pela invencibilidade de 36 jogos, além do Messi na escalação. Ao contrário da Arábia Saudita, considerada a seleção mais fraca do grupo naquele momento.

Por fim, o underdog virou o jogo e venceu por 2 a 1. Quem apostou nessa zebra, com a maior odd de 35.00, viu R$ 10 virarem R$350 e assistiu de camarote a uma das maiores surpresas da história das Copas.

Já em outra plataforma, a odd oferecida para a Arábia Saudita chegou a bater 160.00 ao longo do jogo. Existiu um caso real de um usuário que apostou R$ 10 nessa vitória, enquanto o time ainda perdia de 1 a 0 para a Argentina, e no final levou R$ 1.600 para casa.

Japão vira sobre a Alemanha na Copa do Mundo 2022

Copa do Mundo de 2022, a Alemanha vencia com tranquilidade, mas o Japão decidiu surpreender com dois gols rápidos no segundo tempo. Nesse confronto, a odd para a zebra protagonizada pelo Japão era de 7.80.

Poucos decidiram arriscar, mas um jogador de Campinas tinha a vitória japonesa no bilhete de apostas, além do empate entre Croácia e Marrocos com odd de 3.30.

Nesse caso, a lógica ficou para trás e o campineiro acertou múltiplas apostas. Se R$ 10 tivessem sido apostados, o retorno teria sido de R$ 257,40.

Sousa 2 x 0 Cruzeiro na Copa do Brasil 2024

Na primeira fase da Copa do Brasil 2024, o clube paraibano eliminou o tradicional time mineiro por 2 a 0.

Já que vitórias de times de divisões inferiores sobre grandes clubes geralmente oferecem odds superiores a 10.00, a maior odd para a vitória do Sousa era exatamente de 11.00. Portanto, ao apostar R$ 10 seria possível ter ganhos de R$ 110.

Essas reviravoltas só mostram que a imprevisibilidade também faz parte do jogo. Logo, apostar pouco em cenários surpreendentes pode ser um jeito inteligente de equilibrar risco e retorno.

Mas tenha em mente que apostar em zebras exige análise e saber como gerir efetivamente a banca — o mais importante para não colocar tudo a perder.