Quarta-feira instável no Espírito Santo com chuva e nuvens; confira

A quarta-feira (14) será marcada por instabilidade no Espírito Santo, reflexo da umidade trazida pelos ventos do litoral. Há previsão de chuva em diversos momentos ao longo do dia, especialmente nas áreas costeiras.

Nas regiões do interior, o dia começa com céu nublado e aumento de nebulosidade ao longo do período, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos sopram do litoral com intensidade fraca a moderada.

É recomendável atenção a mudanças no tempo, especialmente para atividades ao ar livre, logística e deslocamentos em áreas urbanas e rurais.

Confira a previsão completa:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C . Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C .

Na Região Sul , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos no litoral da região. Nas demais áreas, será nublado pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde e final do dia. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C . Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C .

Na Região Serrana , muitas nuvens e previsão de chuva rápida, em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C . Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 22 °C .

Na Região Norte , variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste , variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C . Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C .

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.