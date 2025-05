Quatro anos da entronização de N. Sra. do Amparo em Itapemirim

A Paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim celebrou, neste domingo, 27 de abril, os 4 anos da entronização da imagem de Nossa Senhora do Amparo na Comunidade de Santo Agostinho, na Fazenda do Centro, município de Castelo, Sul do Espírito Santo.

Uma procissão marcou o início da cerebração festiva, em seguida, uma Santa Missa presidida pelo Frei Cleber Abel, OFMCap, pároco da Paróquia de Itapemirim. “Foi um momento especial de devoção, realizamos também a coroação de Nossa Senhora, renovando nosso amor e nossa confiança em sua intercessão”, explicou Eduardo Lopes, membro da Pastoral da Comunicação de Itapemirim.

Um almoço partilhado entre a comunidade, marcou o encerramento da festividade.

História

Em 21 de abril de 2021, a comunidade da Fazenda do Centro, em Castelo, foi presenteada pela Paróquia de Itapemirim com uma réplica da imagem de Nossa Senhora do Amparo, voltando ao seu lugar de origem. Todos os anos nesta mesma data é celebrada uma Missa em honra a Santa na capela do sítio histórico.

Nossa Senhora do Amparo

A origem da devoção a Nossa Senhora do Amparo reporta ao ano de 1625, quando uma Igreja dedicada a ela foi fundada pelos missionários jesuítas, nos Montes Castelos – atualmente região do Caxixe, próxima à Fazenda do Centro, no município de Castelo. Em 12 de novembro de 1710, foi elevada à Igreja Matriz da Paróquia dos Montes do Castelo, sob a nomeação de Nossa Senhora do Amparo.

Em 1765, devido à insegurança por ataques indígenas e devido à fome na região, os habitantes migraram a Igreja para o Sítio Itapemirim, levando as Imagens de Nossa Senhora do Amparo, a Pia Batismal, o sino e outros paramentos, edificando ali o primeiro templo. Um segundo templo foi erguido no centro de Itapemirim, do qual ainda existem ruínas.

A Paróquia Nossa Senhora do Amparo foi criada por ato diocesano de Dom Antônio Malheiros Reimão, 6.º Bispo do Rio de Janeiro, em março de 1769. E a atual e belíssima Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, terceiro templo dessa Paróquia, foi inaugurada em 15 de setembro de 1855.

No dia 29 de junho de 2008, durante a tradicional Festa de São Pedro, grande foi a demonstração de fé e devoção do povo por Nossa Senhora do Amparo, que foi declarada pelo então bispo, Dom Célio de Oliveira Goulart, co-padroeira da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. No mesmo ano, iniciou-se uma grande peregrinação com a imagem percorrendo todas as paróquias do sul do Espírito Santo. A manifestação religiosa estendeu-se até o ano de 2009.

Dez anos depois, em 2019, celebrando 250 anos da criação da Paróquia, a imagem de Nossa Senhora do Amparo novamente peregrinou, desta vez, nas comunidades dessa Paróquia, bem como foi realizada a primeira edição do Caminho do Amparo, com fiéis percorrendo 100 quilômetros a pé entre Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim, relembrando o caminho percorrido em 1765.