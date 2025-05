“Queda de braço” do mercado mantém preços do arroz estáveis

Venda só em extrema necessidade e compra só em último caso. É mais ou menos essa lógica que permeou o mercado do arroz em abril. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, o valor do grão operou na casa dos R$ 76 a saca de 50 quilos desde maio. Somente no dia 30, o preço caiu para R$ 75.

