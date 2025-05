R$ 60 milhões em obras marcam os 490 anos de Vila Velha

Durante solenidade comemorativa pelos 490 anos de fundação de Vila Velha e do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta sexta-feira (23) uma nova rodada de investimentos estaduais que somam mais de R$ 60 milhões em infraestrutura urbana para o município. As ações, que incluem obras de saneamento básico, mobilidade urbana e revitalização de espaços públicos, foram destacadas como parte do maior ciclo de investimentos da história recente do Espírito Santo.

“Desde 2019, já investimos mais de R$ 2 bilhões em obras em Vila Velha. Hoje comemoramos os 490 anos da cidade com mais quase R$ 100 milhões anunciados em novos projetos”, declarou Casagrande. O chefe do Executivo estadual participou da cerimônia ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e de outras lideranças políticas e comunitárias.

Entre os principais anúncios está a assinatura de ordens de serviço para modernização do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Itapuã e Ponta da Fruta. As intervenções somam R$ 40 milhões e incluem a implantação de quase 10 mil metros de rede coletora, além da construção e melhorias em estações elevatórias de esgoto. As obras beneficiarão diretamente moradores de Vila Velha e também de bairros vizinhos em Guarapari.

Além das ações em saneamento, o Governo do Estado firmou convênios com a Prefeitura de Vila Velha que totalizam R$ 21,3 milhões destinados à construção e reforma de praças em diferentes bairros. Os recursos são provenientes da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e visam ampliar o acesso da população a equipamentos de lazer, esporte e convivência. Dentre as intervenções está a reforma da Praça de Cocal, no valor de R$ 9,9 milhões, considerada a maior em volume de investimento.

Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, os investimentos reforçam a parceria institucional com o Estado e o compromisso com a transformação urbana do município. “Hoje temos uma cidade que dialoga com o Governo, com as instituições, e que, por isso, cresce rápido. Os indicadores mostram que Vila Velha está entre as melhores cidades para se viver no Espírito Santo e no Brasil”, afirmou.

No campo da mobilidade urbana, foi apresentado o projeto do novo binário da Rodovia do Sol, uma iniciativa da Prefeitura com investimento previsto de R$ 33,7 milhões. O plano prevê a requalificação do eixo viário entre a Brasil Center e o Boulevard Shopping, com retirada do canteiro central da rodovia e reconfiguração do tráfego em sentido único.

Ao comentar os anúncios, o presidente da Cesan, Munir Abud, destacou que as intervenções em saneamento “representam um avanço significativo na universalização do serviço e no desenvolvimento sustentável da cidade”. Já o secretário de Esportes, José Carlos Nunes, ressaltou o papel dos novos espaços públicos na promoção da cidadania: “O esporte é uma ferramenta de inclusão, e essas obras refletem um compromisso com a dignidade da população”.

Os investimentos fazem parte da estratégia do governo estadual de impulsionar o desenvolvimento regional por meio de parcerias municipais e obras estruturantes.