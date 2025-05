Rayane Berger: médico acusado será julgado nesta quarta em Vitória

O médico acusado de matar a companheira Rayane Berger será julgado nesta quarta-feira (21) na sede do Fórum Criminal de Vitória.

A pedagoga e miss pomerana Rayane Luiza Berger, foi encontrada morta aos 23 anos, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. O réu é o médico Celso Luís Ramos Sampaio.

O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, atuará pela condenação réu pelo crime de homicídio qualificado (por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e em situação de violência doméstica – feminicídio).

Por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a partir de uma ação de desaforamento (instrumento usado para deslocar o local do julgamento para outra comarca) apresentada pela defesa do réu, o júri acontecerá em Vitória.

A defesa questionou as condições de segurança para o acusado e a imparcialidade do júri no município de Santa Maria de Jetibá. Município onde o crime teve grande repercussão e causou comoção popular.

Além disso, o julgamento, inicialmente previsto para o dia 13 de março deste ano, teve sua realização postergada em razão de uma decisão liminar obtida pela defesa na véspera da sessão. A solicitação foi fundamentada na alegação de ausência de mídias que já integram o processo há mais de oito anos.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 6 de junho de 2015, próximo ao distrito de Alto Rio Possmoser, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Na ocasião, o médico Celso Luís Ramos Sampaio teria dopado a companheira, Rayane Luiza Berger, com medicamento de uso controlado. Em seguida ele proferiu golpes com objeto contundente, causando ferimentos na nuca da vítima.

Em seguida, o réu colocou Rayane em um veículo e forjou um acidente automobilístico. No dia seguinte ao crime, ciclistas avistaram o automóvel, em que a vítima estava submersa num rio ao lado da estrada e acionaram os Bombeiros Voluntários. O corpo de Rayane foi encontrado no carro, no banco do carona, sem cinto de segurança e com ferimentos na região da nuca.

Contudo, o veículo estava com todas as portas trancadas, sem marcas de frenagem e sem os airbags acionados, o que levantou a hipótese de que não havia sido um acidente. Com isso, as investigações apontaram que o crime foi premeditado e planejado por Celso Luís.

Denúncia

Conforme a denúncia do Ministério Público, o casal tinha um relacionamento conturbado, já haviam separado e reatado diversas vezes, e tinham conhecimento de traições recíprocas. Entretanto, uma das traições teria sido o motivo de Celso Luís planejar e executar o crime contra Rayane.

De acordo com a denúncia, o MPES ainda detalha a cronologia dos fatos a partir das observações de câmeras de segurança e resultados periciais. Acrescenta, também, que o réu estava cumprindo pena de 16 anos de reclusão por outro crime (homicídio contra um colega de profissão).

Em suma, diante dos fatos, o MPES reitera o compromisso de atuar no plenário deste júri em defesa da sociedade e da vida das mulheres, atuando pela condenação do réu.