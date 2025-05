Reedição de livro celebra pioneirismo literário em Mimoso do Sul

O Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana, foi palco do Lançamento da Reedição do Livro FRAUTRA AGRESTE, de Maria Antonieta Tatagiba, publicado em 1927, sendo o primeiro livro a publicar a produção poética de uma Poetisa capixaba, numa realização da Academia MARIA ANTONIETA TATAGIBA – Artes – História – Letras, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e importantes representantes de entidades culturais, além dos Acadêmicos Fundadores e Correspondentes da Academia Maria Antonieta Tatagiba. Também, de um público interessado em Literatura.

Após a Solenidade, uma ambientação musical com violão, voz e saxofone, acolheu os convidados com elegante coquetel, ao mesmo tempo, em que os livros foram disponibilizados com a assinatura do Presidente da Academia anfitriã, Pedro Antônio de Souza.

Após 98 anos do Lançamento, a Reedição “fac símile” do Livro FRAUTA AGRESTE, sem atualização ortográfica, preservando o máximo possível de características originais da Obra, volta a circular, mostrando a riqueza poética de Maria Antonieta Tatagiba.

As Academias de Letras do Espírito Santo e as Bibliotecas Municipais serão agraciadas com um exemplar da Obra reeditada, através de solicitação.

Os interessados em realizar Lançamentos desta importante Obra, bem como, adquirir exemplares, poderão fazer contato pelo Whatsapp 28 999 136805.

Pela qualidade de sua Obra, MARIA ANTONIETA TATATGIBA ganha notoriedade no cenário cultural capixaba, sendo a primeira mulher capixaba a ter sua obra poética publicada em livro, única Mulher a ocupar uma Cadeira na Academia Espírito-santense de Letras, de Nº 32, a dar nome a uma Academia de Letras, ser a Patrona Espiritual da Academia Feminina Espírito-santense de Letras e Patrona de várias Academias no Espírito Santo.