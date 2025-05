Região do Caparaó sedia eventos sobre produção de maracujá; veja

Produtores rurais e interessados na fruticultura terão uma oportunidade valiosa nos dias 7 e 8 de maio com a realização de dois dias de campo voltados ao cultivo do maracujá, no sul do Espírito Santo. Os encontros acontecem nos municípios de Guaçuí e Iúna e são gratuitos e abertos ao público.

A iniciativa é promovida pela Embrapa e pelo Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAE/Ufes), por meio do Projeto Polo de Fruticultura do Caparaó. O evento conta com o apoio do Incaper e das secretarias municipais de Agricultura da região.

Programação:

Guaçuí – 7 de maio (quarta-feira)

Local: Associação Quilombola do Córrego do Sossego

Horário: 7h30 às 12h

Participantes: Guaçuí, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, Divino de São Lourenço, Alegre e Jerônimo Monteiro

Iúna – 8 de maio (quinta-feira)

Local: É Fruta Polpas, Barra de Nossa Senhora das Graças

Horário: 7h30 às 12h

Participantes: Iúna, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Muniz Freire

Durante os encontros, os participantes poderão conhecer de perto práticas de manejo, tecnologias aplicadas ao cultivo do maracujá e os resultados alcançados nas propriedades visitadas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário online: https://forms.gle/dTZ1GGtVqgD6L57h9