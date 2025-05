Região Norte do ES deve ganhar unidade de AVC em Linhares

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Bruno Resende, esteve em Linhares nesta quarta-feira (21) para discutir a implantação de uma unidade especializada no tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Hospital Rio Doce. A proposta é que a estrutura atenda a toda a Região Norte do Espírito Santo, atualmente desassistida nesse tipo de serviço.

“O AVC é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. A ausência de uma unidade especializada na região norte agrava esse cenário. A implantação desse serviço é essencial para salvar vidas e reduzir sequelas”, destacou o parlamentar.

A reunião contou com a presença do Dr. Ângelo Guarçoni Netto, coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Rio Doce, além de técnicos da unidade hospitalar e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo os participantes, o projeto já está em fase final de definição, embora ainda sem data oficial para início do funcionamento.

A articulação é parte de uma série de iniciativas coordenadas por Dr. Bruno e Dr. Ângelo voltadas ao fortalecimento da saúde pública no Norte do Espírito Santo. Entre as ações recentes, está a implantação de serviços de radioterapia em hospitais de Linhares e Colatina, com recursos do programa PERSUS, do Ministério da Saúde. O investimento, superior a R$ 15 milhões, ampliou o acesso ao tratamento oncológico para pacientes de mais de 30 municípios capixabas.

Os dois profissionais também atuam juntos em outras frentes, como a reestruturação do Hospital Geral de Linhares e a promoção de programas de telemedicina, visando a qualificação do atendimento e o fortalecimento da atenção primária na região.

De acordo com dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, publicados pelo portal UOL no último dia 8 de maio, o Brasil registrou 84.878 mortes por AVC em 2024 — o equivalente a uma morte a cada sete minutos. Já no cenário global, o número de casos da doença cresceu 70% entre 1990 e 2021, alcançando 11,9 milhões de novos diagnósticos naquele ano.

“Com a regionalização do atendimento, vamos reduzir o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento, o que é decisivo para evitar sequelas graves e salvar vidas. Estamos empenhados nessa conquista para a população capixaba”, afirmou o deputado.