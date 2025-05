Resultado da Lotofácil 3386: veja as dezenas sorteadas

Na noite desta quarta-feira, 8 de maio de 2025, a Caixa Econômica Federal realizou o aguardado sorteio da Lotofácil concurso 3386, um dos jogos mais procurados pelos apostadores brasileiros. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Se você chegou até aqui buscando por “resultado da Lotofácil 3386”, confira abaixo os detalhes do concurso:

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3386

Como de costume, a Lotofácil sorteia 15 dezenas entre 25 disponíveis. Portanto, ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Premiação da Lotofácil 3386

Agora, vamos falar sobre a premiação. Quem acertar os 15 números da faixa principal leva o prêmio máximo, que costuma ultrapassar R$ 1,5 milhão. Contudo, o valor exato e o número de ganhadores ainda serão divulgados pela Caixa após a finalização do rateio.

Além disso, mesmo quem não acerta todas as dezenas pode ganhar. Afinal, há prêmios fixos para acertos de 11, 12 e 13 números, e uma premiação proporcional para quem acertar 14 dezenas.

Probabilidades da Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das loterias com maior chance de acerto. A seguir, confira as probabilidades com uma aposta simples (R$ 3,00):

15 números : 1 em 3.268.760

: 1 em 3.268.760 14 números : 1 em 21.792

: 1 em 21.792 13 números : 1 em 692

: 1 em 692 12 números : 1 em 60

: 1 em 60 11 números: 1 em 11

Ou seja, mesmo com pouco investimento, o apostador tem boas chances de faturar.

Como jogar na Lotofácil

Se você ainda não apostou, mas quer tentar a sorte, é simples. Basta marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Você pode jogar nas casas lotéricas, no site da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Além disso, há a opção de deixar o sistema escolher os números com a Surpresinha ou repetir apostas anteriores com a Teimosinha.

Próximo sorteio da Lotofácil

Por fim, vale lembrar que a Lotofácil realiza sorteios de segunda a sábado. Portanto, o próximo concurso, o Lotofácil 3387, acontece já nesta quinta-feira, 9 de maio de 2025.

Em resumo, o resultado da Lotofácil 3386 trouxe novas chances para milhares de brasileiros. Se você apostou, confira seu bilhete com atenção. Caso tenha sido premiado, procure uma agência da Caixa para receber o valor.

Continue acompanhando os resultados da Lotofácil 3386 e dos próximos concursos aqui. Para mais detalhes, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal.